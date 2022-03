Stimme aus Moskau: "Bitte vergesst nicht, dass Russland nicht Putin ist"

Eine junge Frau schildert, wie viel Mut es braucht, in Russland demonstrieren zu gehen, und wie wichtig es ihr ist, das Wort "Krieg" in den Mund zu nehmen, obwohl es verboten ist.

Unser Leben hat sich vor zweieinhalb Wochen komplett verändert. Wir sitzen gewissermaßen in einem Auto, das ungebremst auf eine Klippe zusteuert. Die Wirtschaft steht vor einem Kollaps, viele möchten das Land verlassen. Der Krieg in der Ukraine ist ein Albtraum. Es werden dort Menschen getötet für nichts. So viele Russinnen und Russen haben Freunde, haben Familie in der Ukraine. Die Ukraine und wir, wir waren Brüder und Schwestern. Auch ich habe Freunde in der Ukraine. Wir tauschen uns täglich via ...