Mykhailo Daragan lebt mit seiner Familie in Charkiw, nur 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Er berichtet, wie er die ersten Stunden der russischen Invasion erlebt hat.

Ich bin heute sehr früh aufgestanden, es war so gegen fünf Uhr. In unserem Haus brannten Lichter und ich hörte meine Eltern diskutieren. Als ich in ihr Zimmer kam, sagten sie: "Der Krieg hat angefangen." Ich war mir zuerst nicht sicher, ob ich noch träume. Wir ahnten, dass es so weit kommen wird. Dennoch hat mich die Nachricht im ersten Moment schockiert.

Meine Eltern, mein Großvater und ich, wir leben in Charkiw. Zur russischen Grenze sind es nur ...