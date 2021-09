Stimmt Berlin für Enteignung?

Am Wahlsonntag geht es in der deutschen Hauptstadt auch um ein brisantes Volksbegehren. Gefordert wird die Enteignung von großen Wohnbauunternehmern.

Es ist ein umstrittenes Volksbegehren, über das die Berliner am Sonntag entscheiden werden. "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" nennt sich die dahinterstehende Initiative. Sie will erreichen, dass die Stadt rund 240.000 Wohnungen in der Hand großer Unternehmen enteignet und den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften überlässt. Betroffen wäre etwa jede zehnte Wohnung in der deutschen Hauptstadt.

Die Baugesellschaft Deutsche Wohnen steht nicht umsonst im Zentrum der Initiative. Sie ist mit rund 100.000 Wohnungen der größte private Eigentümer der ...