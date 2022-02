Stimmungsbild in der Ukraine: "Es herrscht große Ungewissheit"

Weiterleben wie bisher? Oder aus dem Land fliehen? Viele Menschen in der Ukraine sind ratlos.

Für Bogdan Lobeko gibt es nur ein Wort, mit dem er die Stimmung in der Stadt beschreiben kann: Grau. "Die Farbe der Hoffnungslosigkeit", fügt der Student hinzu. Lobeko befindet sich gerade in seiner Heimatstadt Berdjansk, einer Hafenstadt am Aswoschen Meer. Nur 80 Kilometer entfernt von Mariupol, der letzten Großstadt in der Ukraine, die noch von der Regierung in Kiew kontrolliert wird.

Die Gefahr ist nah, die Gefahr ist real, sagt Lobeko. "Keiner weiß, was man nun tun soll", ...