Stimmungstest für Premier Sunak: Lokalwahlen in England haben begonnen

In Hunderten Gemeinden in England haben am Donnerstag Lokalwahlen begonnen. In 230 Städten und Gemeinden - darunter Leicester, Bedford und Middlesbrough - waren die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dabei werden mehr als 8.000 Sitze in den jeweiligen Stadträten vergeben. Es ist der erste größere Test für den seit vergangenem Herbst amtierenden konservativen Premier Rishi Sunak. Es wird ein deutlicher Sieg der oppositionellen Labour Party erwartet.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/FRANK AUGSTEIN Britischer Premier Sunak erstmals am Prüfstand der Wähler