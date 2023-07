Stockholm verurteilt Koranverbrennung als "islamfeindlich"

Schweden hat die Verbrennung eines Korans vor der Hauptmoschee in Stockholm als "islamfeindliche" Tat verurteilt. Die schwedische Regierung habe "volles Verständnis dafür, dass die islamfeindlichen Handlungen, die bei Demonstrationen in Schweden von Einzelpersonen begangen wurden, für Muslime beleidigend sein können", erklärte das Außenministerium am Sonntag.

BILD: SN/APA/AFP/RIZWAN TABASSUM Protest in Pakistan nach Koranverbrennung in Schweden