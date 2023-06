Stoltenberg erwartet NATO-Einigung auf Ukraine-Hilfe

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet eine Einigung der Bündnispartner auf ein neues Unterstützungsprogramm für die von Russland angegriffene Ukraine. Er gehe davon aus, dass beim nächsten NATO-Gipfel im Juli in Litauen ein langfristiger Plan vereinbart werde, sagte er am Donnerstag bei einem Treffen der NATO-Außenminister in Oslo. Er kündigte dort auch an, "in naher Zukunft" die Türkei zu besuchen, um Schwedens Beitrittsantrag voranzutreiben.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, derzeit komme eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht in Betracht. Die Tür der Allianz für weitere Beitritte stehe zwar offen, das gelte vor allem für Schweden, aber grundsätzlich auch für die Ukraine. "Zugleich ist auch klar, dass wir mitten in einem Krieg nicht über eine neuere Mitgliedschaft sprechen können", betonte Baerbock mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Stoltenberg erklärte, das Ziel müsse es sein, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine nachhaltig zu stärken: "Wenn man sich das Schlachtfeld in der Ukraine anschaut, dann sieht man, dass es noch einen langen Weg gibt, um sicherzustellen, dass alles, was sie tun, vollständig mit der NATO interoperabel ist." Zu möglichen ukrainischen Angriffen auf Ziele in Russland sagte der NATO-Generalsekretär, die Ukraine habe das Recht sich zu verteidigen. Kremlchef Wladimir Putin habe diesen Krieg begonnen und könne ihn auch wieder beenden, um Frieden und Stabilität zu schaffen. Das Ministertreffen in Oslo gilt als wichtige Vorbereitung für den NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 11. und 12. Juli in Vilnius.

Zu Schweden sagte Stoltenberg: "Ich bin natürlich zuversichtlich, dass Schweden Mitglied wird, und dann arbeiten wir daran, dass das so schnell wie möglich geschieht". Schweden hatte gemeinsam mit Finnland infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine entschieden, einen Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft zu stellen. Finnland wurde bereits am 4. April als 31. Mitglied aufgenommen. Für den Beitritt Schwedens fehlen bisher noch die Zustimmungen der Türkei und Ungarns.

Baerbock sagte in Oslo, das Treffen sei ein "Drehbuch" für den NATO-Gipfel in Vilnius, "auf dem wir dann auch als weiteres Mitglied Schweden begrüßen wollen". Die Nato hätte deutlich gemacht, dass Finnland und Schweden "mehr als willkommen sind". Daher sei es "essenziell, dass wir beim Gipfel in Vilnius endlich auch als 32. Mitglied Schweden begrüßen können", sagte Baerbock. Alle NATO-Mitgliedstaaten hätten Schweden einen Beitritt versprochen, "und dieses Wort gilt, darauf müssen wir uns als Partner eines Verteidigungsbündnisses verlassen können", forderte die Außenministerin, ohne dabei explizit Türkei oder Ungarn zu nennen. Sie gehe davon aus, dass dieses Versprechen zum NATO-Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli eingelöst werde.

Die Türkei stört sich bisher am liberalen Umgang Schwedens mit Unterstützern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und blockiert den Beitrittsantrag. Nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am vergangenen Sonntag zeigte sich Stoltenberg nun zuversichtlich, die Türkei überzeugen zu können. Nach der Wahl in der Türkei und der Bildung eines neuen türkischen Parlaments öffne sich "ein Fenster", sagte der NATO-Chef.

Schwedens Außenminister Tobias Billström sagte in Oslo, sein Land habe "alle Verpflichtungen" erfüllt, um der NATO beizutreten. "Das war nie ein Sprint, es ist ein Marathon, und jetzt sehen wir dessen Ende", zeigte Billström sich hoffnungsvoll. Es sei "Zeit für die Türkei und Ungarn den Ratifizierungsprozess für die schwedische Mitgliedschaft in der NATO zu beginnen", forderte er.