Stoltenberg: Gipfel wird Geschlossenheit der NATO zeigen

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat das Gipfeltreffen der Verteidigungsallianz als historisch bezeichnet. "Es wird ein umgestaltender Gipfel, denn wir werden historische Entscheidungen treffen", sagte der Norweger am Mittwoch zu Beginn des NATO-Gipfels in Madrid. Der Gipfel werde die Geschlossenheit der Allianz sowie die Fähigkeit, sich an eine sich ändernde Welt anzupassen, zeigen, sagte Stoltenberg.

SN/APA/JAVIER SORIANO NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Gipfeltreffen in Madrid