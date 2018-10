Strache und Salvini bei Wahlkampfauftritten in Südtirol

Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und der italienische Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini werden Ende kommender Woche in Trient und Bozen zu Wahlkampfauftritten anlässlich der Landtagswahl in Südtirol am 21. Oktober erwartet. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Freitag.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Strache und Salvini planen Südtirol-Besuche