Strafanzeige gegen New Yorker Gouverneur Cuomo

Nachdem eine offizielle Untersuchung den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo der sexuellen Belästigung mehrerer Frauen für schuldig befunden hat, hat eine der Betroffenen Strafanzeige erstattet. Der Sheriff in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaats New York, prüfe diese Anzeige nun, berichteten zahlreiche US-Medien am Freitag unter Berufung auf die Behörde und Anwälte der Frau.

SN/APA/AFP/JOHANNES EISELE New Yorker Gouverneur Cuomo kämpft um sein Amt