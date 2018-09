Strafverfahren gegen Russen wegen Cyberattacke in Schweiz

Die Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Russen wegen einer Cyberattacke auf den Europasitz der Anti-Doping-Agentur WADA in Lausanne. Dabei handelt es sich um die gleichen Personen, die vor wenigen Monaten auch den Schweizer Nachrichtendienst beschäftigt haben, wie die Bundesanwaltschaft in Bern am Montag bestätigte.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Vergangene Woche gab es einen Angriff auf das Labor in Spiez