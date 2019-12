Streik behindert wieder den französischen Bahnverkehr

Wegen Streiks gegen die geplante Pensionsreform kommt es im französischen Bahnverkehr wieder zu massiven Behinderungen. Die staatliche Bahngesellschaft SNCF rief Fahrgäste deshalb am Freitag auf, ihre Reisen zu verschieben. In der Hauptstadtregion Paris stauten sich die Autos am Morgen auf einer Länge von insgesamt rund 350 Kilometern, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Passagiere warten vergebens auf den Zug