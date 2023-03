Frankreich: Einigung auf Kompromiss zur Pensionsreform

Ungeachtet massiver Proteste hat ein parlamentarischer Vermittlungsausschuss sich am Mittwoch in Frankreich auf einen Kompromiss zur Pensionsreform geeinigt. Der Gesetzesentwurf wurde mit zehn zu vier Stimmen angenommen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parlamentskreisen erfuhr. Damit zeichnet sich eine endgültige Abstimmung der Reform am Donnerstag mit den Stimmen des Regierungslagers und der konservativen Republikaner in beiden Kammern des Parlaments ab.

BILD: SN/APA/AFP/THOMAS SAMSON Auch am Mittwoch wird wieder demonstriert