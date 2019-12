Streik in Frankreich: Leicht verbessertes Angebot an Zügen

Mitarbeiter des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs in Frankreich haben ihren Streik auch am Reisewochenende vor den Silvesterfeierlichkeiten fortgesetzt. Das Zugangebot habe sich jedoch ein wenig gebessert, sagte die französische Umweltministerin Elisabeth Borne am Samstag. In vielen Zügen gebe es noch freie Sitzplätze, so Borne.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ In Paris blieben sechs Metro-Linien geschlossen