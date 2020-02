Streiks bei der Pariser Metro und der Müllabfuhr

Ein neuer Streikaufruf bei der Pariser Metro und sich häufende Müllberge in der französischen Hauptstadt und in Marseille: Die Proteste gegen die Pensionsreform in Frankreich gehen weiter. Die Gewerkschaft Unsa rief am Donnerstag zu einem "schwarzen Montag" im Pariser Nahverkehr am 17. Februar auf - dann wird die Pensionsreform erstmals in der Nationalversammlung beraten.

SN/APA (AFP)/CLEMENT MAHOUDEAU Zehntausenden Menschen gingen in Frankreich auf die Straße