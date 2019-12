Streiks in Frankreich dauern auch am Wochenende an

Am zweiten Wochenende in Folge sollen in Frankreich die Streiks gegen die geplante Pensionsreform fortgesetzt werden. Für Samstag werde mit starken Störungen im Nahverkehr in der Hauptstadt gerechnet, so der Pariser Verkehrsbetrieb RATP. Neun Metro-Linien sollten demnach komplett geschlossen bleiben. Der Verkehr mit Bussen sei zu 60 Prozent gesichert, Trams sollten in normaler Taktung fahren.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Auf den Bahnsteigen am Pariser Gare de L'Est ist derzeit wenig los