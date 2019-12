Streiks in Frankreich gehen auch zu den Feiertagen weiter

Im Kampf gegen die Pensionsreform ist es in Frankreich am zweiten Wochenende in Folge wieder zu massiven Behinderungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Laut Angaben der Staatsbahn SNCF fuhren von vier geplanten TGV-Hochgeschwindigkeitszügen jeweils nur einer. In Paris blieben am Samstag neun der 14 Metro-Linien komplett geschlossen.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Auf den Bahnsteigen am Pariser Gare de L'Est ist derzeit wenig los