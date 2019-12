Streiks in Frankreich halten zu Wochenbeginn an

Auch zu Beginn der Woche sollen in Frankreich die Streiks gegen die geplante Pensionsreform fortgesetzt werden. Vor allem in Paris muss wieder mit massiven Behinderungen im Nahverkehr gerechnet werden. Auf Twitter gab der Pariser Verkehrsbetrieb RATP bekannt, dass am Montag acht Metro-Linien geschlossen bleiben; die anderen sollen nur teilweise und nur zu den Stoßzeiten fahren.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Verwaiste Gleise und Bahnstiege in Paris