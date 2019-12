Streiks in Frankreich trotz Zugeständnissen der Regierung

Trotz Zugeständnissen der Regierung bei der Rentenreform werden die Streiks in Frankreich verschärft: Mehrere Gewerkschaften kündigten am Mittwoch eine Ausweitung der Ausstände unter anderem bei der Bahn an.

SN/APA (AFP)/THOMAS SAMSON Zugeständnisse gehen Gewerkschaftschef Laurent Berger nicht weit genug