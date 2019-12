Streiks in Frankreich trüben Feiertagsstimmung

Das streikbedingte Chaos im öffentlichen Nahverkehr hat die Feiertagsstimmung zehntausender Franzosen getrübt. Am Heiligen Abend - dem 20. Protesttag gegen die geplante Pensionsreform - verkehrten nur 40 Prozent der TGV-Schnellzüge regelmäßig, wie die Bahngesellschaft SNCF am Dienstag mitteilte. In Paris fuhren nur die beiden automatisch betriebenen Linien im üblichen Takt.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Auch am Heiligabend wird in Frankreich gestreikt