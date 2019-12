Streiks in Frankreich verursachen Verkehrs-Chaos

In Frankreich überschattet das streikbedingte Chaos im öffentlichen Verkehr auch die Weihnachtsfeiertage. Am Heiligen Abend - dem 20. Protesttag gegen die geplante Rentenreform - verkehrten nur 40 Prozent der TGV-Schnellzüge regelmäßig, wie die Verkehrsgesellschaft SNCF am Dienstag mitteilte. Die SNCF sprach von Umsatzeinbußen von bisher rund 400 Millionen Euro.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Auch am Heiligabend wird in Frankreich gestreikt