Streit im Mittelmeer: Jetzt wird geredet

Griechenland und die Türkei beginnen in Istanbul Gespräche über die Beilegung eines jahrzehntealten Streits: Wem gehört das Erdgas im Mittelmeer?

Athen und Istanbul sind weniger als eine Flugstunde voneinander entfernt. Aber weil es wegen der Pandemie derzeit auf der Route keine Linienflüge gibt, musste die griechische Delegation am Sonntag über Nordgriechenland auf dem Landweg an den Bosporus reisen. Kompliziert war nicht nur die Anreise, auch die Materie ist es. Keiner weiß das besser als Pavlos Apostolidis, der Chef der griechischen Delegation. Der 78-jährige Botschafter a. D. leitete schon in den 2010er-Jahren die Sondierungsgespräche mit der Türkei über die Wirtschaftszonen. Sie wurden ...