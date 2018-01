Streit über Brexit-Übergangsphase - Mays Basis bröckelt

Die britische Regierung steht womöglich erneut vor einer Zerreißprobe in Sachen Brexit. Medien spekulierten am Freitag bereits, die Brexit-Hardliner in der Regierungsfraktion könnten Premierministerin Theresa May bald die Gefolgschaft aufkündigen. Anlass ist unter anderem Unbehagen über die Pläne der Regierung für eine zweijährige Übergangsphase nach dem EU-Austritt im März 2019.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Wie lange kann sich may noch halten?