Streit um das "weiße Gold" - Wie der Lithiumabbau die Rechte von Indigenen beschneidet

Argentinien treibt den Lithium-Abbau voran. Und kommt damit auch in Konflikt mit den Rechten von Indigenen. Warum in einer Provinz die Proteste eskalierten.

Hier steckt Lithium drin: eine Salzwüste in der Provinz Jujuy.

Der Lithium-Boom in Argentinien führt knapp vier Monate vor der Präsidentenwahl zu sozialen Protesten und erhitzt den Wahlkampf. In der verarmten Provinz Jujuy im Norden an der Grenze zu Bolivien und Chile, 1200 Kilometer von Buenos Aires entfernt, hat der ...