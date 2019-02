Streit um den Holocaust

Polens Regierung ist verschnupft und lässt ein Gipfeltreffen in Israel platzen.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hatte es in mehreren Propaganda-Videos bereits als einen weiteren "großen diplomatischen Erfolg" gefeiert: Erstmals sollte ein Gipfel der Visegrad Gruppe (V4), die aus Polen, der Tschechien, Ungarn und der Slowakei besteht, in Israel abgehalten werden. Netanjahu präsentierte das Treffen als Beispiel seines diplomatischen Geschicks.

Doch der jüngst ernannte Außenminister Israel Katz machte kurz nach Amtsantritt seinem Boss und Parteigenossen einen Strich durch die Rechnung. In einem Fernsehinterview ärgerte Katz am Sonntag die polnische Regierung so sehr, dass sie die Teilnahme am Gipfel in Jerusalem in letzter Sekunde absagte - womit das gesamte Treffen platzte.