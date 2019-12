Streit um Hongkong: China verbietet Besuche von US-Kriegsschiffen

Als Reaktion auf ein US-Gesetz zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong will China keine Besuche von US-Militärschiffen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mehr gestatten.

SN/APA/AFP/DALE DE LA REY Müssen draußen bleiben: US-Militärschiffe vor Hongkong.