Streit um Verteidigungsausgaben begleitet NATO-Jubiläum

Begleitet vom Streit um die Rüstungsausgaben feiert die NATO in Washington ihr 70-jähriges Bestehen. US-Präsident Donald Trump begrüßte am Dienstag, dass die Ausgaben der Mitgliedstaaten zuletzt "raketenartig" gestiegen seien. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützte die Kritik an der unfairen Lastenverteilung, bei der Trump vor allem Deutschland im Visier hat.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON NATO-Chef Stoltenberg und US-Präsident Trump sind zufrieden