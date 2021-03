Streit um Vorgehen gegen Uiguren: Westen verhängt Sanktionen gegen China

Im Streit um Pekings Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren haben die EU, Großbritannien, die USA und Kanada Sanktionen gegen China verhängt. Die EU-Außenminister beschlossen am Montag in Brüssel erstmals seit drei Jahrzehnten Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverstößen, Washington, London und Ottawa schlossen sich später an. Peking reagierte umgehend mit Strafmaßnahmen gegen EU-Parlamentarier und Wissenschafter aus EU-Staaten.

SN/APA (AFP/Archiv)/LEO RAMIREZ Chinas Staatschef Xi Jinping am Menschenrechts-Pranger der EU