Streit um Rundfunkgesetz: Polens Parlament tagt doch weiter

Überraschende Kehrtwende im Tauziehen um die Abstimmung über ein umstrittenes Rundfunkgesetz in Polen: Das Parlament in Warschau hat seine Sitzung wieder aufgenommen. Zuvor hatte die Opposition am Mittwochabend mit 229 zu 227 Stimmen eine Verschiebung der Abstimmung bewirkt. Doch Parlamentspräsidentin Elzbieta Witek von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS ließ das Votum wiederholen.

SN/APA/AFP/POOL/OLIVIER HOSLET Regierungschef Morawiecki hatte Gowin am Dienstag entlassen