Stromausfälle in der ukrainischen Hauptstadt Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es zu größeren Stromausfällen gekommen. Nach Angaben der Militärverwaltung der Dreimillionenstadt waren am Mittwoch rund 100.000 Haushalte von Abschaltungen betroffen. Bilder zeigten zudem stillstehende Straßenbahnen. Als Ursache für den ausgefallenen Strom in fünf Stadtbezirken wurde ein "Systemausfall im Stromnetz" genannt. Dem Stromversorger DTEK zufolge ist auch das Kiewer Umland betroffen.

Tags zuvor hatte es bereits in mehreren Stadtteilen der Hauptstadt kurzzeitig Stromausfälle gegeben. Dem war eine Attacke russischer Drohnen vorangegangen. Behördenangaben zufolge wurden jedoch alle feindlichen Objekte abgefangen.

Die Ukraine wehrt seit fast 16 Monaten eine russische Invasion ab. Russland hatte dabei im vergangenen Herbst und Winter gezielt die Stromversorgung und dabei insbesondere Umspannwerke mit Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Seit dem Ende der Heizsaison im Frühjahr hatte es jedoch keine größeren Blackouts mehr gegeben.

Die ukrainischen Truppen verzeichnen bei den Kämpfen in der südlichen Region Saporischschja unterdessen nach Angaben des Militärs leichte Fortschritte. "Sie hatten teilweise Erfolg, sie gewinnen an Boden", erklärte ein Sprecher des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte in einem Beitrag auf Telegram. Im Osten des Landes wiederum halte das Militär weiterhin den Vorstoß russischer Truppen zurück. Besonders heftig gekämpft werde in der Nähe von Lyman in der Region Donezk.

Dem britischen Geheimdienst zufolge hat Russland seine Verteidigungsanlagen in den besetzten Gebieten in der Ukraine weiter ausgebaut. Vor allem in der Nähe der bereits 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim seien erhebliche Anstrengungen unternommen worden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch mit. "Dazu gehört eine ausgedehnte Verteidigungszone von neun Kilometern Länge, 3,5 km nördlich der Stadt Armjansk, auf der schmalen Landbrücke, die die Krim mit dem Gebiet Cherson verbindet", betonte die Behörde.

Die ausgeklügelten Verteidigungsstellungen unterstreichen London zufolge die russische Einschätzung, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, die Krim direkt anzugreifen. "Für Russland hat die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Halbinsel weiterhin höchste politische Priorität", hieß es weiter. An mehreren Frontabschnitten in der Südukraine werde weiter heftig gekämpft.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp 16 Monaten täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.