Studentenpartys werden in Schweden zu Corona-Hotspots

Die Neuinfektionen steigen auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. Seine Strategie ändert Schweden nicht.

Von West nach Ost leuchtet die europaweite Corona-Ampel mittlerweile fast durchgängig rot. Von Nord nach Süd steht sie ausgehend von Skandinavien über Deutschland bis nach Italien auf Orange. Noch? Während Gesundheitsexperten in Berlin und Rom angesichts steigender Zahlen alarmiert sind, entgegnet Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell auf die Frage, ob eine zweiten Coronawelle anrollt, ganz klar: "Nein. Die Steigerung in Schweden ist weniger dramatisch als in vielen anderen Ländern."

Dennoch steigt die Zahl der Neuinfektionen an, wenngleich weit weniger ...