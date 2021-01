Studentenproteste gegen von Erdogan eingesetzten Rektor

In Istanbul ist es am Montag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Studenten gekommen, die gegen einen von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzten Universitätsrektor protestierten. Auf Internet-Videos ist zu sehen, wie Hunderte Studenten durch Straßen ziehen und den Rücktritt von Melih Bulu fordern. Erdogan hatte am Samstag per Dekret Bulu zum Rektor gemacht. Es ist das erste Mal seit 1980, dass der Rektor nicht von der Universität selbst bestimmt wurde.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Studentenproteste gegen Erdogan in Istanbul