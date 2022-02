Stufe zwei von vier: Russland versetzt Abschreckungswaffen in besondere Alarmbereitschaft - was bedeutet das?

Russlands Präsident Wladimir Putin versetzt die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft. Damit droht er im Krieg gegen die Ukraine mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Putins Befehl ist im russischen Sicherheitssystem die zweite von vier Eskalationsstufen - wir erklären, was das bedeutet.

Inmitten des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin angewiesen, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Am Montagmittag meldet der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu den Vollzug.

Politiker führender Nato-Staaten hätten sich in "aggressiver" Weise gegen sein Land geäußert, begründet Putin seinen nächsten Schritt auf der Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung mit dem Westen. Die Ankündigung Putins wurde als Drohung mit dem Atomwaffenarsenal des Landes aufgefasst, obwohl in dem vom ...