"Es war eindeutig ein Putschversuch"

Der Sturm auf Regierungsviertel hat Brasiliens Demokratie erschüttert. Was das für das gespaltene Land bedeutet, erklärt Politologe Felipe Loureiro.

Es wirkte wie ein Déjà-vu. Genau zwei Jahre und zwei Tage nach dem Sturm auf das US-Kapitol drangen am Sonntag in Brasilien Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro in Regierungsgebäude ein. Sie randalierten, zerschlugen Fenster, hinterließen eine Spur der Verwüstung. Die Folgen für Brasiliens Demokratie sind immens. Das Land stehe vor einem langen Weg, um die Spaltung zu überwinden, meint Politologe Felipe Loureiro.

Die Amtsübergabe an Brasiliens neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verlief noch ruhig. Nun, ...