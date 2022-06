Sturm aufs Kapitol: Zeugin belastet Trump schwer

Neue Enthüllungen über den Sturm auf das Kapitol zeigen: Donald Trump wollte sich am Ende seiner Amtszeit als US-Präsident mit allen Mitteln an der Macht halten. Dies schilderte eine enge Beraterin am Dienstag vor einem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses.

Donald Trump wollte am 6. Jänner 2021, als Tausende seiner Anhängerinnen und Anhänger zum Kapitol in Washington marschierten, an der wilden Demonstration beim Parlament teilnehmen. Als seine Berater, unterstützt von Agenten des Secret Service, eine solche außerplanmäßige Reise quer durch die Hauptstadt nicht genehmigen wollten, wurde Trump so richtig wütend. "Ich bin der verdammte Präsident", schrie er in seiner Limousine, die ihn nach einer Rede in der Nähe des Weißen Hauses zurück in sein Büro fahren sollte. "Bringt mich jetzt ...