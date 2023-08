Sturm aufs US-Kapitol: Neue Anklage gegen Trump

Die dritte Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump liegt nun auf dem Tisch. Diesmal geht es um seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol durch seine Anhänger am 6. Jänner 2021.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Zusammenhang mit Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 - in Folge der US-Wahl 2020, bei der Trump abgewählt wurde - angeklagt worden. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die Dienstagabend veröffentlicht wurde.

Trump sieht sich bereits mit zwei Anklagen konfrontiert. Dies ist allerdings die erste, die sich auf seine Amtszeit bezieht. Anklage Nummer 1 betrifft die mutmaßliche Fälschung von Geschäftsunterlagen in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin. In der zweiten geht es um die ausständige Rückgabe geheimer Regierungsdokumente.

Donald Trump will erneut republikanischer Kandidat für die Präsidentenwahl im Herbst 2024 werden. Er gilt im parteiinternen Rennen trotz seiner Rechtsstreitigkeiten als Favorit.