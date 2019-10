Suche nach Brexit-Durchbruch vor EU-Gipfel auf Hochdruck

In einem Wettlauf gegen die Zeit haben die Europäische Union und Großbritannien am Dienstag nach einer Brexit-Lösung gesucht. Beide Seiten betonten die Einigungschancen. Doch wurden auch längere Verhandlungen nicht ausgeschlossen. EU-Chefverhandler Michel Barnier halte eine Einigung mit London vor dem EU-Gipfel diese Woche für "sehr schwierig, aber noch möglich", hieß es am Dienstag in Luxemburg.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS EU-Unterhändler Michel Barnier in Luxemburg