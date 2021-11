Sudanesischer Premier Hamdok wieder im Amt

Vier Wochen nach seiner Entmachtung durch putschende Militärs hat Regierungschef Abdalla Hamdok sein Amt wieder übernommen. Dies sei Ergebnis einer Einigung mit Armeechef General Abdel Fattah al-Burhan, sagte Hamdok am Sonntag in Khartum. In einem gemeinsamen Auftritt kündigten die beiden Männer an, sie wollten das Land wieder auf den Weg Richtung Demokratie führen. Das Militär hatte der Rückkehr Hamdoks am Samstagabend in Vermittlungsgesprächen zugestimmt.

SN/APA/AFP/- Abdalla Hamdok stand seit Putsch am 25. Oktober unter Hausarrest