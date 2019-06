Sudans Ex-Präsident Bashir soll bald vor Gericht kommen

Der gestürzte sudanesische Präsident Omar al-Bashir soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft schon bald wegen Korruption vor Gericht gestellt werden. Dies werde geschehen, sobald eine Widerspruchsfrist von einer Woche abgelaufen sei, sagte Chefankläger Alwalid Sajed Ahmed Mahmud am Samstag auf einer Pressekonferenz in Khartum.

Zudem seien Strafverfahren wegen Korruption gegen 41 weitere frühere Regierungs- und Behördenmitarbeiter eröffnet werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden Bashir Korruption während seiner 30 Jahre dauernden autokratischen Herrschaft vorgeworfen. Er soll zudem wegen des Verdachts der Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus verhört werden.

Nach monatelangen Protesten war Bashir im April vom Militär gestürzt worden. Bereits im Mai wurde er in Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod von Demonstranten angeklagt.

Seit Bashirs Sturz regiert ein Militärrat das Land in einer Übergangszeit bis zur Wahl. Anfang Juni stürmten Sicherheitskräfte ein seit Dezember bestehendes Protestlager der Opposition in Khartum, die verlangt, dass eine zivile Regierung den Sudan in die Demokratie führt. Nach Angaben der Militärregierung kamen beim Sturm auf das Lager rund 60 Menschen ums Leben, die Opposition sprach von über 100 Todesopfern.

Quelle: Apa/Ag.