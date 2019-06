Sudans Ex-Präsident Bashir wird Staatsanwalt vorgeführt

Gut zwei Monate nach seinem Sturz ist der langjährige sudanesische Machthaber Omar al-Bashir am Sonntag in die Staatsanwaltschaft zitiert worden. Der Ex-Präsident sei darüber informiert worden, dass ihm der "Besitz ausländischer Währungen, Korruption und die unerlaubte Annahme von Geschenken" zur Last gelegt würden, sagte Staatsanwalt Alaeddin Dafallah.

SN/APA (AFP)/ASHRAF SHAZLY Bashir wurde abgeführt und dem Staatsanwalt vorgeführt