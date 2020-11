Sudans Ex-Premierminister Al-Mahdi am Coronavirus gestorben

Der ehemalige sudanesische Premierminister Sadek Al-Mahdi ist drei Wochen nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Dies gibt die Familie und die Partei des Verstorbenen bekannt. Der 84-jährige Mahdi war Sudans letzter demokratisch gewählter Premierminister und wurde 1989 durch einen Militärputsch gestürzt, der Omar al-Bashir an die Macht brachte.

SN/APA (AFP)/STR Sudans Ex-Premier Al-Mahdi (rechts) 1996 in Kairo