Sudans Regierung nimmt Gespräche mit RSF wieder auf

Sudanesische Regierungsvertreter sind in Jeddah (Saudi-Arabien) eingetroffen, um wieder Gespräche mit den paramilitärischen "Rapid Support Forces" (RSF) aufzunehmen, wie es aus Insiderkreisen hieß. Frühere Treffen in Jeddah, die von Saudi-Arabien und den USA vermittelt worden waren, wurden im Juni ausgesetzt, weil sich die Konfliktparteien wiederholt nicht an vereinbarten Waffenstillstände hielten. Die beiden Länder bestätigten die Wiederaufnahme der Gespräche bisher nicht.

BILD: SN/APA/AFP/- Machtkampf im Sudan