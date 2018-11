Süd- und Nordkorea denken über Luftfahrt-Zusammenarbeit nach

Nach ihrer Annäherung seit Beginn dieses Jahres wollen Süd- und Nordkorea auch Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Luftfahrt erkunden. Vertreter beider Seiten würden zu den Gesprächen am Freitag im gemeinsamen Verbindungsbüro in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong zusammenkommen, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit, ohne Details zu nennen.

SN/APA (AFP)/KCNA VIA KNS Immer mehr Zeichen der Entspannung zwischen Süd- und Nordkorea