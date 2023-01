Südafrika empfing Russlands Außenminister mit Protesten

Sergej Lawrow wirbt auf dem Kontinent auch um Verbündete bei den Vereinten Nationen.

"Bis zum Hals im Blut und keineswegs beschämt", "Kindermörder" - mit solchen Protestplakaten und ukrainischen Flaggen versammelten sich am Montag Demonstranten vor dem Außenministerium in Pretoria. Russlands Außenminister Sergej Lawrow, der zu Besuch in Südafrika war, bezeichneten sie als "Putins Cheflügner".

Lawrow brach am Sonntag zu seiner zweiten Afrika-Tour seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf. Isoliert vom Westen wirbt Russland auf dem Kontinent neben üppigen Rohstoffen auch um Verbündete bei den Vereinten Nationen. Bereits im Juli war Lawrow ...