Südafrika versinkt im Chaos

Straßenschlachten und Massenplünderungen: Auslöser für die Proteste war die Inhaftierung von Ex-Präsident Zuma. Mittlerweile geht es um mehr.

Zu Wochenbeginn hatten Demonstranten in etlichen Städten Südafrikas Gebäude und Fahrzeuge in Brand gesteckt. Nun kommt es zu Massenplünderungen. Mindestens 72 Menschen kamen laut Behörden bisher ums Leben; die Polizei bestätigte mehr als 1200 Festnahmen.

Beobachter sprechen von "historischer Gewalt" in dem Land, das 1994 die Rassentrennung überwand. In der Provinz Gauteng mit den Metropolen Johannesburg und Pretoria lieferten sich Polizei und Demonstranten Schießereien. "Es war wie im Krieg", erzählte ein Arzt in Johannesburg, der Schuss- und Stichwunden ...