Südafrikanisches Labor scheiterte an Pharmariesen

WHO-Projekt wollte den Impfstoff von Moderna nachbauen.

Afrika impft von allen Kontinenten am langsamsten gegen das Coronavirus. Gerade einmal fünf der 54 Staaten dürften laut Weltgesundheitsorganisation WHO das Etappenziel erreichen, bis Jahresende 40 Prozent ihrer Bevölkerung zu immunisieren. Experten führen dies vorwiegend auf Impfstoffmangel zurück. "Wenn Covid eines gebracht hat, dann die Erkenntnis, wie abhängig wir sind", sagt Petro Terblanche.

Die Südafrikanerin ist Geschäftsführerin von Afrigen, einem jungen Biotech-Unternehmen in Kapstadt, das im Auftrag der WHO einen Impfstoff entwickelt. Im April verkündete die WHO die ...