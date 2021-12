Südafrikas Ex-Präsident Zuma muss zurück in Haft

Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma muss zurück in Haft. Seine Freilassung aus Gesundheitsgründen sei unrechtmäßig gewesen, urteilte am Mittwoch ein Gericht in der Hauptstadt Pretoria. Der 79-Jährige war Anfang Juli eine 15 Monate lange Haftstrafe wegen Missachtung der Justiz angetreten, war aber am 5. September auf Anordnung des zuständigen obersten Justizvollzugsbeamten freigelassen worden.

SN/APA/AFP/POOL/JEROME DELAY Gericht sieht Freilassung aus Gesundheitsgründen als unrechtmäßig