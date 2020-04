Südafrikas Präsident: "Historisches" Corona-Rettungspaket

Wegen der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa ein milliardenschweres "historisches" Rettungspaket verkündet. 500 Milliarden Rand (etwa 25 Milliarden Euro) - rund 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - würde die Regierung in die Wirtschaft und die Unterstützung der rund 58 Millionen Bürger stecken, sagte Ramaphosa am Dienstagabend.

SN/APA (AFP/Archiv)/PHILL MAGAKOE Ramaphosa verkündete die Maßnahmen