Südafrikas Präsident Zuma will Abwahl akzeptieren

Südafrikas Präsident Jacob Zuma will das Ergebnis eines für Donnerstag anberaumten parlamentarischen Misstrauensvotums akzeptieren. Die Abgeordneten hätten ihn gewählt, also könnten sie ihn auch abwählen, erklärte der Staatschef am Mittwoch in einer Live-Übertragung im staatlichen Fernsehen.

Zuma sieht jedoch keinen Grund für einen freiwilligen Rücktritt. Der regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) hatte Zuma am Dienstag zu einem sofortigen und freiwilligen Rücktritt aufgefordert.

Bisher habe ihm niemand Gründe genannt, wieso er abtreten solle, sagte Zuma. "Ich finde das unfair, sehr unfair", so Zuma, der auch ankündigte, noch im Laufe des Tages eine Erklärung abzugeben. Das Parlament will am Donnerstag (ab 13:00 Uhr MEZ) über seine Zukunft abstimmen. Der neue ANC-Parteichef und bisherige Vizepräsident Cyril Ramaphosa soll Zumas Nachfolge antreten.

Unterdessen zieht sich die Schlinge um Vertraute des umstrittenen Präsidenten Zuma zu. Schwer bewaffnete Polizisten riegelten am Mittwoch in Johannesburg das Luxusanwesen des mit ihm verbündeten Gupta-Clans ab. Die Spezialeinheit für organisierte Kriminalität nahm bei der Durchsuchung des Anwesens in Johannesburg am Mittwochmorgen drei Personen fest; das erklärte der Polizeisprecher Hangwani Mulaudzi. Darunter soll Medienberichten zufolge auch einer der drei Gupta-Brüder sein. Zwei weitere Verdächtige versprachen, sich zu stellen, so Mulaudzi.

Es war zunächst unklar, ob das Vorgehen der Polizei in Zusammenhang mit Zumas bevorstehendem Rücktritt steht. Bis zum Termin vor dem Haftrichter könne auch der Grund für die Durchsuchung nicht genannt werden, erklärte Mulaudzi.

Örtliche Medien mutmaßten, der Hintergrund sei die angebliche Veruntreuung von Staatsgeldern über einen landwirtschaftlichen Betrieb der Guptas in der Provinz Free State. Dabei sollen sie Staatsgelder für arme schwarze Kleinbauern in eines ihrer Geschäfte umgeleitet haben. Auch Präsident Zumas Sohn Duduzane, der für die Guptas arbeitet, soll in den Fall involviert sein.

Zumas Präsidentschaft wird seit geraumer Zeit überschattet von Vorwürfen, er habe den Guptas Geschäfte zugeschanzt und ihnen unzulässig Einfluss auf die Politik gewährt - bis hin zur Ernennung von Ministern und Managern staatlicher Unternehmen. Trotz schwerer Vorwürfe der unabhängigen Antikorruptionsbehörde wurde Zuma bisher nicht angeklagt. Der Staatschef bestreitet alle Vorwürfe.

Zuma selbst steht seit Jahren unter Korruptionsverdacht. Die Regierungspartei ANC forderte den Staatschef in der Nacht zum Dienstag zum Rücktritt auf. Eine Frist wurde jedoch nicht genannt.

(Apa/Dpa/Ag.)