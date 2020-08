Südafrikas schwarze Weinbauern protestieren

26 Jahre nach dem Ende der Apartheid hat sich am ungerechten Grundbesitz wenig geändert.

Südafrika ist der achtgrößte Weinproduzent der Welt und liegt damit noch vor Deutschland und Österreich. Tatsächlich ist die Industrie am Kap mehr als nur ein lukrativer Sektor, sie ist ein Spiegel der Gesellschaft Südafrikas. 1652 hatte der Holländer Jan van Riebeeck den ersten Weinstock in die damalige Kolonie gebracht. Vom ersten Tag an schufteten Schwarze und Mischlinge, sogenannte Coloureds, auf den Farmen als Sklaven. Später wurde Wein "made in South Africa" trotz Sanktionen gegen das Apartheid-Regime zum Kultgetränk in der ...